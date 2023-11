Dramma Ferrer, diagnosticato il linfoma di Hodgkin

IL POST INSTAGRAM - Ecco le parole del classe 1998 di proprietà dello Spezia: “Non è facile scrivere questo messaggio, però da oggi voglio trasmettere positività. Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane comincerò il trattamento sanitario. Non posso negare sia stato un colpo molto duro sia per me che per la mia famiglia, ma la prognosi è positiva e spero di avere un rapido recupero per tornare a giocare e godermi tutto il resto il prima possibile. Ho chiarissimo che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente”.