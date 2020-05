Il dramma di Flavio Donizete: “Devastato dalla cocaina”

Era il 2005 quando il San Paolo fu in grando di battere il Liverpool in cui militava Steven Gerrard nella finale di Coppa del Mondo per club. In quella squadra brasiliana tanti giocatori noti e meno conosciuti. C’era anche Flavio Donizete che alzò il trofeo insieme ai suoi compagni, Mineiro, autore del gol vittoria, e il portiere Rogerio Ceni tra i più famosi, ma che non riuscì a godersi pienamente queel successo a causa di un brutto, terribile vizio: la droga.

Flavio Donizete: “Devastato dalla cocaina”

Parlando a GloboEsporte, Flavio Donizete ha raccontato il suo dramma: “Droga? Ne facevo uso come un pazzo, tanto che ho perfino venduto la medaglia di campione del Mondo per 7000 reais (circa 1100 euro attuali, ndr): denaro che ho sperperato quasi completamente nella cocaina. Ho usato tutta la droga in due giorni”. Racconto che prosegue diventando sempre più triste: “La cocaina mi ha provocato un attacco di cuore, ma il vizio era impossibile da controllare”, ha proseguito il 36enne. “Più denaro avevo, più droga volevo. La cocaina mi ha devastato. Avevo tutte le possibilità di avere una buona carriera. Questo è un rimpianto che mi porterò dietro per sempre, per l’intera vita. Se potessi tornare indietro, cancellerei la prima volta in cui ho assunto cocaina”.

Medaglia salvata

Per fortuna di Donizete, la medaglia è stata recuperata grazie all’aiuto di un programma di ‘Record’, emittente brasiliana. Un sollievo per Flavio Donizete che oggi pare voler riprovare la carriera da giocare dopo essersi disintossicato a seguito di un percorso di sostegno concluso positivamente.