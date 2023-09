Dramma in casa Sheffield per la scomparsa di Maddy Cusack: aveva 27 anni. Il cordoglio della società inglese

Maddy Cusack , centrocampista dello Sheffield United che occupava anche il ruolo di responsabile marketing, se n'è andata a soli 27 anni. Un lutto che ha scosso profondamente il club inglese, sotto shock per la morte della sua centrocampista. Lo Sheffield ha scelto di ricordare così Maddy con una nota: "Lo Sheffield United Football Club è sconvolto dalla triste notizia della scomparsa di Maddy Cusack. Maddy, giocatrice della squadra femminile dal 2019 e responsabile marketing del Football Club, è deceduta mercoledì. Giocatrice stimata, Maddy, 27 anni, nella scorsa stagione ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze con lo Sheffield United Women. Inoltre, è stata un'apprezzata collega negli uffici di Bramall Lane, passando dalla Sheffield United Community Foundation al Club nel 2021 per aiutare a commercializzare tutte le aree delle Blades".

"Questa è una notizia straziante per tutti a Bramall Lane. Maddy aveva la posizione unica di far parte di numerose squadre dello Sheffield United ed era popolare tra tutti coloro con cui entrava in contatto. - questa la dichiarazione dell'amministratore delegato Stephen Bettis - La sua personalità e professionalità l'hanno resa un onore per la sua famiglia: ci mancherà molto. Pur accogliendo le notizie e andando avanti, il club offrirà quanto più supporto possibile alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Maddy".