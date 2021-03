Dramma Juan Mata, morta sua madre: aveva 57 anni

Una triste notizie per Juan Mata e per la sua famiglia. Nelle scorse ore è morta sua madre Marta a seguito di una brutta malattia. La donna aveva solamente 57 anni.

Dramma Juan Mata: morta sua madre

Come annunciato da La Nueva Espana e poi confermato anche dal Manchester United con un messaggio diretto a Juan Mata, la signora Marta è venuta a mancare all’età di 57 anni a seguito di una malattia con la quale combatteva da tempo.

Il calciatore spagnolo era molto legato alla donna e più volte, in passato, aveva dichiarato di avere delle conversazioni con lei prima di scendere in campo per una partita.

Sui social, sono stati tanti i messaggi di condoglianze ricevute dal calciatore da parte dei compagni di squadra in Red Devils, da Bruno Fernandes e De Gea, passando da Rashford, fino all’ex Herrera.