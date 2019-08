Dramma Luis Enrique: è morta Xana, la figlia di 9 anni

La triste vicenda legata ai problemi familiari di Luis Enrique si è conclusa nel peggiore dei modi. Infatti, l’ex c.t. della Nazionale spagnola (si è dimesso lo scorso 19 giugno proprio per fronteggiare al meglio la situazione in famiglia) ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter che sua figlia Xana, di soli 9 anni, si è spenta dopo cinque mesi di dura battaglia contro un tumore osseo. Così ha scritto l’allenatore: “Ci mancherai molto, ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza che ci incontreremo di nuovo in futuro. Sarai la stella che guida la nostra famiglia”, il passaggio più toccante della nota, struggente. Anche la Redazione di ItaSportPress.it si unisce nel dolore per il triste fatto.