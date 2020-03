Dramma per Centurion: morta la fidanzata 25enne

Un vero e proprio dramma ha colpito l’ex calciatore anche del Genoa Ricardo Centurion. La sua fidanzata Melody Pasini ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. La donna aveva solo 25 anni. Secondo quanto si apprende, nella mattinata di domenica, a Lanus, Melody ha avuto un attacco di cuore mentre era alla guida della sua vettura: ha perso il controllo e si è scontrata con un’auto parcheggiata nella corsia opposta.

Secondo i media locali il decesso sarebbe avvenuto per l’infarto e non per l’entità dell’impatto tra le auto, ritenuto modesto. In passato la povera Meldoy aveva già sofferto di alcuni problemi cardiologici e si era dovuta sottoporre ad un trapianto di cuore a soli 12 anni. Per Centurion una gravissima perdita: la ragazza era la sua compagna da ormai 5 anni e lo aveva aiutato anche in momenti piuttosto grigi della sua vita, professionistica e non.