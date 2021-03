Dramma per l’ex Sampdoria Lucas Torreira: morta di Covid sua madre

Una brutta notizia colpisce il mondo del pallone ed in particolare Lucas Torreira, ex calciatore della Sampdoria, e adesso giocatore dell’Atletico Madrid in prestito dall’Arsenal. Sua madre Viviana è morta a 53 anni a seguito di complicanze dovute al Covid-19.

Dramma Torreira, morta sua madre

Come si apprende dal Daily Mail che cita Ovacion, il calciatore aveva fatto ritorno in Uruguay nei giorni scorsi per dare supporto alla madre che era stata ricoverata in un certo di assistenza a Salto fino alla tragica scomparsa.

La donna, la signora Viviana Di Pascua aveva solamente 53 anni ed era molto legata a Torreira tanto che il calciatore possedeva il suo volto tatuato sul polpaccio. La signora aveva contratto il virus qualche settimana fa e il centrocampista ex anche della Sampdoria aveva chiesto il permesso di poterla raggiungere in Patria. Una triste notizia per il calciatore classe 1996.