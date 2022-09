Draxler al Benfica è già una star, almeno per l’ingaggio: prende quasi il triplo di Pepe

Julian Draxler è già una star in Portogallo, anche se non ha ancora cominciato a deliziare gli appassionati con le sue reti o assist. Il centrocampista tedesco, che ha messo i suoi primi minuti da giocatore del Benfica sulle game, si è già aggiudicato, però, un "titolo". Quello di giocatore più pagato del campionato:.

Ebbene sì, perché come riportato da Sabado, con i suoi 583.300 euro mensili, pagati per l'80% dal Paris Saint-Germain, squadra proprietaria del cartellino, il giocatore del Benfica supera di gran lunga un big del torneo portoghese come Pepe.

Per Draxler, l'avventura in Portogallo è un'occasione per tornare protagonista sul terreno di gioco dato che a Parigi le scelte dei vari tecnici lo vedevano da tempo al margine del progetto. La sua speranza, inoltre, è quella di non perdere il Mondiale di questo inverno. Spetta a lui, ora, conquistare un ruolo importante con le Aquile.