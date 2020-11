Drenthe: “All’Alania la vodka era anche nel bus del club. Questa è la Russia”

Non è stato mai uno stinco di santo Royston Rickie Drenthe ex calciatore di Feyenoord, Real Madrid ed Everton. Dopo il debutto appena 20enne con la squadra di Rotterdam, nella quale è esploso, il suo trasferimento alla Casa Blanca da “golden boy” e promessa del calcio mondiale. Il Real Madrid infatti lo nota e lo acquista per 14 milioni di euro dal Feyenoord, presentandolo in pompa magna al Santiago Bernabéu insieme al connazionale Wesley Sneijder: il debutto ufficiale è da sogno, durante la gara di ritorno della Supercoppa di Spagna contro il Siviglia, quando gioca come centrocampista centrale e realizza anche il gol del momentaneo 1-1, prima della sconfitta per 5-3. Drenthe poi si è trasferito in Russia all’Alania dove ha giocato poco per il club russo. “I dirigenti sono persino venuti nel mio negozio di abbigliamento ma avendo già messo su qualche chilo ho detto di lasciare stare visto che non mi sembrava il caso. Ma sono tornati cinque volte e alla fine ho finito per firmare un contratto per il club di Vladikavkaz. Non è una città ideale e anche se hai molti soldi, non puoi vivere comodamente lì. Bevevamo molta vodka e anche nell’autobus del club non mancava mai. Questa è la Russia” sottolinea Drenthe che ha giocato per l’Alania nel 2013 collezionando sei partite e tre gol.