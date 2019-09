Drenthe, la scelta di vita dopo 2 anni di pausa: “Avevo bisogno di ritrovare me stesso”

Royston Drenthe ci ha ripensato ed è tornato a giocare dopo 2 anni di stop. L’olandese ha raccontato la sua nuova vita al Kozakken Boys, club di terza categoria del calcio olandese.

Intervistato dalla BBC, l’ex esterno anche del Real Madrid ha parlato del suo momento attuale, ma anche del passato di quello che ha vissuto mentre si era messo in disparte per diversi anni.

STO BENE – “Nessun rimpianto. Tutto accade per una ragione. Non rimpiango nulla perché sono contento di dove sono e sono contento di dove sono stato. Al momento vivo la mia vita”, ha detto Drenthe che adesso gioca col cugino Tyrone Conraad.

PASSATO – Nella sua carriera, l’olandese ha avuto la grande occasione della vita: il Real Madrid. Un momento arrivato dopo un grande Europeo con l’Olanda U21 nel 2007 e che non si dimentica facilmente: “È stata una sensazione incredibile. A quel campionato europeo tutto andava bene e quando i club iniziano a cercarti è come un sogno che diventa realtà. Ho dovuto prendere una decisione su ciò che volevo fare. C’erano grandi club come il Chelsea, il Manchester United e il Barcellona. Non è stata una decisione facile da prendere ma ho scelto il Real Madrid perché il mio patrigno era un grande tifoso“.

PRESENTE – Adesso, dopo due anni di sosta dal mondo del pallone, ha deciso di tornare sul terreno di gioco in Olanda. Prima lo Sparta Rotterdam e, adesso, a 32 anni, la nuova avventura al Kozakken Boys: “Nei due anni in cui ho smesso, avevo bisogno di qualcosa di nuovo. Mi sono dovuto fermare per un po’ per ritrovarmi“.