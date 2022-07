Drinkwater: “Al Chelsea perso migliori anni di carriera. E con Sarri…”

DELUSO - Sull'esperienza conclusa: "Sono sollevato, perché è chiaro che non era una situazione positiva per me o per il club. Sono arrabbiato per com'è andata e per come sono stato trattato. È passato molto tempo. Se fossi rimasto al Leicester, se non mi fossi infortunato e se il club mi avesse trattato in modo diverso. Sono tutti se. È frustrante, al 100 percento. Non pensate che non mi stia ancora bruciando per come è andata andato. Mi prendo ancora a calci per questo. Ma dall'altra parte, continuerò a prendermi a calci, perché non posso cambiarlo". "Posso fare del mio meglio, però, per andare avanti. Ecco perché sono andato in prestito, perché sono andato all'Aston Villa e al Burnley anche se non ha funzionato. Sono andato in Turchia all'età di 30 anni e non avrei mai pensato di farlo. È anche il motivo per cui sono sceso in campionato. Ho cercato di fare le cose giuste. Mentre ci provavo, qualcosa è andato storto".