Drinkwater dà l’addio al calcio: dalla gloria col Leicester al flop nel Chelsea

Drinkwater, nativo di Manchester, approdò al Leicester quando ancora il club militava in Championship, fu ceduto al Chelsea nell'estate 2017 per oltre 40 milioni , andando a ricomporre con Ngolo Kanté la coppia di mediani di quel Leicester, ma le cose con i Blues non hanno mai funzionato.

Richiesto espressamente dall'allora tecnico del Chelsea Antonio Conte, Drinkwater non è mai riuscito a fornire per il club di Stamford Bridge prestazioni in linea con quelle che lo resero famoso al Leicester, finendo presto ai margini della squadra per poi scomparire definitivamente dai radar dopo l'arrivo sulla panchina dei londinesi di Maurizio Sarri.