Drinkwater e l’esperienza al Chelsea: “Frustrante. Sarri mi ha dato un’ora per scegliere mio futuro…”

Danny Drinkwater sta provando a resettare, almeno in parte, la sua carriera. Il centrocampista, ora in prestito al Kasımpaşa dal Chelsea, ha parlato ai microdoni di Sada Elbalad nel corso del programma Elmatch riguardo alla sua esperienza in terra inglese e del periodo trascorso senza mai vedere campo. Una parabola discendente per uno dei protagonisti del grande trionfo del 2016 con la maglia del Leicester in Premier League, poi sparito dal terreno di gioco anche a causa di alcune situazioni extra calcio…

Drinkwater si racconta

Arrivato a Londra dopo la vittoria col Leicester, il matrimonio tra Drinkwater e il Chelsea non è andato secondo le aspettative: “Il mio trasferimento fu importante, anche come cifra. All’epoca era una somma importante”, ha detto il giocatore ora in Turchia. “È stato un cambiamento per me e sentivo di poter giocare e dimostrare il mio valore. Penso che però il fallimento sia stato per una mancanza di possibilità”.

E ancora: “Il mio tempo al Chelsea non è stato altro che frustrante. Sinceramente mi trovo in una posizione strana. Ma non credo di essere il primo, né sarò l’ultimo a trovarsi in questa posizione. Questo fa parte del calcio”. Per il centrocampista solo 23 presenze in maglia blues e tutte sotto la guida di Antonio Conte. L’ultima annata vissuta con Sarri fu particolare. Nonostante gli ottimi rapporti umani col mister, nessuna apparizione: “Sarri è stato onesto con me dicendomi che avrei vissuto una situazione frustrante. E così è stato. Ma mi ha dato un’ora per decidere dove andare e io non volero andare all’estero. Volevo stare in Inghilterra. Era appena nato mio figlio e dovevo stare con lui. Ecco perché ho deciso di rimanere seppur sapevo non avrei giocato. Certi giorni ero tanto frustrato e fuori dal campo sono succese cose che non sarebbero dovute accadere“.

In ottica futura: “Non so se sia una buona idea tornare al Chelsea e soprattutto parlare di queste cose. So che ho tanta strada da fare. Devo provare e ricominciare. Ricominciare soprattutto a godermi il calcio. Lavoro sodo e spero di fare le cose giuste. Vediamo cosa accadrà“.