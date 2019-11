Drogba: “Ecco perchè ho scelto di non allenare il Chelsea”

L’ex attaccante del Chelsea Didier Drogba ha spiegato perché si è rifiutato di diventare allenatore della squadra di Londra. Il calciatore ha annunciato il suo desiderio di guidare la federazione calcistica della Costa d’Avorio. È quanto riporta Metro. “Per mia natura, sono un leader e la mia visione non è solo il ruolo di un tecnico. L’allenatore ha influenza sul club, ma io voglio avere influenza su tutto il paese. La Costa d’Avorio ha un glorioso passato e voglio dare la mia esperienza per rilanciare il calcio”. Con la sua Nazionale Drogba ha ottenuto la prima storica qualificazione al campionato mondiale nel 2006: nell’occasione ha anche realizzato la prima rete per il suo Paese nella competizione. Detiene il record di gol segnati con la Costa d’Avorio (65).