Drogba: “Mi viene da piangere, Salah distruggerà tutti i miei record”

I due erano compagni di squadra al Chelsea

L'ex leggenda del Chelsea, Didier Drogba, ha parlato del suo ex compagno di squadra, Mohamed Salah, oggi al Liverpool, al canale egiziano della Mehwar TV. "Mi viene da piangere, se continua così distruggerà tutti i miei record. Sono felice per lui, è un gran giocatore. Cosa non ha funzionato al Chelsea con lui? Non saprei, le sue qualità erano evidenti ma in quella squadra non era facile giocare. Aveva solo bisogno di tempo, era davvero molto giovane all'epoca, quindi, magari non era ancora maturo ma ora lo è. E' uno dei migliori al mondo e al Liverpool fa la differenza".