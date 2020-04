Dudek ne ha per tutti: “Cr7 e Raùl arroganti. Messi falso e provocatorio “

Jerzy Dudek ha chiuso la sua carriera al Real Madrid. Il portiere polacco era arrivato nella capitale spagnola nel 2007, anno in cui perse la finale di Champions contro il Milan. Fino al 2011 ha giocato con la maglia dei Blancos vincendo un campionato, una Coppa di Spagna e una Supercoppa.

RAUL E RONALDO – Il portiere polacco può vantare il fatto di aver giocato con due vere e proprie leggende del club come Raul e Cristiano Ronaldo. I due secondo Dudek erano degli assoluti vincenti, a tratti quasi egoisti. Queste le sue parole a Marca: “Cristiano Ronaldo è arrogante, ma in fondo è un tipo autentico. È questo che la gente percepisce da lui, più o meno come Raul. Entrambi sono competitivi e vincenti, preferirebbero che la squadra vincesse 2-1 con i loro gol piuttosto che 5-0 con i gol dei compagni di squadra”.

MESSI – Il polacco poi ha attaccato duramente gli storici nemici del Real Madrid, in particolare Leo Messi: “Messi era falso e provocatorio, esattamente come il Barcellona e Pep Guardiola. Erano sempre pronti a provocare ed alcune volte raggiungevano la perfezione. E questo ha fatto molto male al Real ed a Josè Mourinho. Non potevo credere che un ragazzo così tranquillo e di bell’aspetto potesse essere così maleducato”.