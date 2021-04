Due ex Manchester City scherzano su Haaland… senior: “Suo figlio è tutto l’opposto di lui”

Curiosa intervista rilasciata al sito ufficiale del Manchester City da parte di due ex come Paul Dickov e Andy Morrison a proposito di Erling Haaland. O meglio. Su suo padre Alf-Inge. Il giovane bomber prodigio del Borussia Dortmund è accostato ai Citizens in chiave mercato per la prossima stagione e i due ex calciatori hanno voluto fare un paragone con il suo genitore, nonché loro ex compagno di squadra.

Dickov e Morrison e i due Haaland

“Erling è tutto ciò che suo padre non era”, ha detto Dickov scherzando. “Il ragazzo è un marcatore, piede destro, piede sinistro, veloce, bravo e anche bello da guardare. Alf-Inge quando è arrivato da noi al City ha fatto un ottimo lavoro. Era un centrocampista box to box che amava le sfide. Tecnicamente forse non era il migliore, ma ha compensato questo col suo desiderio di dare una mano nelle partite”.

Dello stesso avviso anche Morrison: “Alf-Inge era una persona molto riservata, molto professionale e meticolosa nel modo in cui si comportava. Sono sicuro che quelle qualità saranno radicate anche in suo figlio; era un super atleta capace di muoversi in campo e aveva una mentalità molto forte che veniva da un’educazione molto forte. Alf-Inge è stato fantastico, anche lui era un bravo ragazzo, forte nello spogliatoio”.