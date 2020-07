Dugarry shock su Messi: “Griezmann non deve aver paura di uno alto 1.50 e mezzo autistico”

Faranno parlare a lungo le parole di Cristophe Dugarry a proposito della situazione bollente in casa Barcellona. L’ex Nazionale francese che ora fa l’opinionista, si è fatto prendere la mano con dichiarazioni davvero pesanti nei confronti di Messi e di Quique Setien in difesa di Antoine Griezmann.

Dugarry: le parole su Messi

“Di cosa dovrebbe avere paura Griezmann?”, ha esordito Dugarry parlando ai microfoni di RMC Sport come riporta anche Marca. “Ha paura di un ragazzino basso di 1.50 e mezzo autistico? Se ha un problema, può mangiarselo senza problemi”, ha detto il francese sul connazionale. E poi su Setien: “Credo sia un bravo signore. Un uomo per bene ma non ha l’attitudine del grande tecnico. Sono sicuro che non abbia niente contro Griezmann, penso sia solamente un incompetente”.

