Dugarry tuona contro il Barcellona: “Un club di pagliacci”

Non usa mezzi termini Christophe Dugarry per descrivere la situazione in casa Barcellona. Il francese, che ha giocato con i blaugrana nella stagione 97-98, ai microfoni di RMC Sport ha utilizzato parole veramente dure: “E’ un club di pagliacci. Funziona tutto al rovescio. Ho come la sensazione che non ci sia un progetto.”

POCA ELEGANZA – “Il Barcellona è un club che ha una brutta immagine e ha poca eleganza. L’unica priorità che hanno è che il presidente venga rieletto. Non si capiscono tra di loro e ad ogni sessione di mercato si vengono a creare sempre problemi. Per essere un club di questo livello ci sono troppe persone che non hanno eleganza. E’ davvero un club senza classe.”

Non proprio parole d’amore quelle utilizzate dal francese che ha gettato così altra benzina sul fuoco.