Dzyuba, addio Zenit: c’è l’annuncio

Si chiude la storia tra il gigante russo e il club

Dopo aver ricordato anche i successi a livello personale del centravanti e i traguardi raggiunti come miglior marcatore del massimo campionato russo, lo Zenit ha voluto ringraziare l'ormai suo ex calciatore: "Tutti allo Zenit Football Club ringraziano Artem Dzyuba per le meravigliose prestazioni che ci ha regalato con questa maglia, per la sua incredibile dedizione al club e per tutti i traguardi che ci ha aiutato a raggiungere. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro Artem".