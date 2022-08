Dzyuba all’Adana Demirspor con Balotelli, Capello approva: “Coppia interessante”

Nelle scorse ore l'Adana Demirspor di mister Vincenzo Montella ha accolto un super colpo in attacco, il gigante russo Artem Dzyuba, centravanti russo che arriva con un anno di contratto con un altro opzionale. Il centravanti ex Zenit andrà a formare un duo d'attacco importante con Mario Balotelli e Fabio Capello, come riportato da Aksam, che ha allenato il giocatore della Russia in Nazionale, ha voluto dire la sua sulla possibilità di vedere i due giocatori insieme nel pacchetto offensivo della squadra.