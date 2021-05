Dzyuba: “Mi sto abbronzando per somigliare il più possibile a Lukaku”

La battuta ironica dell'attaccante di Zenit e Russia

L'attaccante della nazionale russa Artem Dzyuba, 32enne capitano dello Zenit, è sempre abbastanza stravagante e recentemente si è anche travestito da Deadpool, in omaggio al personaggio della Marvel e alla fortunata saga cinematografica per festeggiare il titolo russo. Ma oggi, forse, è andato oltre. Ieri infatti il compagno di nazionale Igor Diveev, lo ha paragonato all'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku per somiglianza fisica.“La Russia ha il suo Lukaku -ha detto Diveev - è Dzyuba. Artem, riesci a confrontarti con Lukaku? ". Questa la curiosa risposta della punta dello Zenit:“ Ci provo in ogni modo possibile. Cerco di abbronzarmi un pò per essere come lui, e faccio di tutto per dare ragione a Igor in modo che lui pensi che io sia Lukaku. Mi sto concentrando completamente su questo compito, per far capire a Diveev di allenarsi con Lukaku” ha detto scherzosamente l'attaccante della nazionale russa, come riportato da Sport24.de. Le nazionali di Russia e Belgio si sfideranno il 12 giugno a San Pietroburgo nell'ambito del 1 ° turno della fase a gironi del Campionato Europeo. E in quel caso Dzyuba potrà farsi una foto con la punta dell'Inter.