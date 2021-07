È Alaba l’erede di Sergio Ramos al Real Madrid: veste la numero 4… su FIFA 22

Il neo acquisto potrebbe ereditare la maglia del Gran Capitan

Vi abbiamo parlato qualche tempo fa della "maledizione" Sergio Ramos. O meglio, della paura che aleggia nella Spagna e soprattutto nel Real Madrid nel prendersi l'eredità lasciata dal difensore, passato nelle scorse settimane al Paris Saint-Germain. La maglia numero 4 appartenuta al Gran Capitan blancos ancora non è stata presa e sembra che nessuno voglia farlo, per rispetto ma anche per quel pizzico di timore che potrebbe essere normale provare.