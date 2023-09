Eca, Al Khelaifi punge la Superlega: “Quante uscite dal gruppo Whatsapp quella sera…”

Un altro episodio della vicenda fra Uefa e Superlega. Nell'ultima Assemblea Generale dell'Eca, in corso a Berlino, il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi (numero uno dell'associazione) ha lanciato una frecciata ai 12 club che due anni fa tentarono di uscire dal board per dare vita alla Superlega. Ricordando in particolare un aneddoto: "Non dimenticherò mai tutte le uscite del gruppo Whatsapp del consiglio dell'ECA di domenica 18 aprile 2021. In realtà pensavo che il mio telefono fosse stato hackerato e non sarebbe stata la prima volta". Un aneddoto interessante, rispetto al quale poi Al Khelaifi spiega come i toni si siano distesi: "Ricordo però allo stesso tempo come l'istituzione sia rimasta salda. I club infatti sono rientrati e contribuiscono più che mai all’ECA".