Superlega, l’ECA si oppone fermamente: “Tentativo per destabilizzare”

"Questo è solo un altro tentativo deliberatamente distorto e fuorviante di destabilizzare il lavoro costruttivo attualmente in corso tra le vere parti interessate del calcio, per far progredire nel migliore dei modi il calcio europeo. In qualità di unica organizzazione riconosciuta dalla FIFA e dalla UEFA che rappresenta i club a livello europeo e internazionale, ECA ribadisce la sua ferma opposizione alla Superlega europea e a qualsiasi progetto separatista".

E ancora. "Negli ultimi anni l’ECA ha realizzato una grande quantità di progressi e cambiamenti positivi in collaborazione con tutte le parti interessate del calcio, lavorando a beneficio dell’intero ecosistema calcistico europeo". In chiusura del comunicato, l’ECA spiega anche che "dal 2024 più club di più Paesi parteciperanno ogni stagione alle competizioni europee per club maschili, accrescendo la passione per il calcio europeo e aumentando notevolmente la quantità di ricavi condivisi. Progressi significativi possono essere osservati in altri aspetti del gioco, dal calcio femminile, allo sviluppo delle giovanili e delle academy, alla finanza e alla regolamentazione, alla sostenibilità e all’impatto sociale. Questo è l’aspetto del vero cambiamento".