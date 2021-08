Eccessi in casa Anversa, da Nainggolan al mister: Priske arriva nudo in conferenza

Il tecnico ha festeggiato senza freni la qualificazione alla fase a gironi dell'Europa League

Ha fatto molto parlare di sé e del suo nuovo club Radja Nainggolan, trasferitosi a sorpresa all'Anversa, in Belgio. Un affare che ha visto il Ninja tornare in patria e rendersi subito protagonista di qualche eccesso di troppo. Infatti, dopo poco più di una settimana dal suo arrivo, il centrocampista è stato subito pizzicato dalla polizia per eccesso di velocità a bordo della sua auto e, dopo il controllo, è risultato anche con il tasso alcolemico superiore a quello consentito. Patente ritirata e 15 giorni senza vettura. Eppure, nel club gli eccessi non sono finiti. Protagonista, questa volta il tecnico Brian Priske Pedersen.