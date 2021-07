Ecco la decisione della Premier League: “doppia dose di vaccino obbligatoria”

Sono uscite ufficialmente fuori le disposizioni della Premier League, per quel che riguarda le vaccinazioni in vista della stagione 2021/22.

DECISIONE - Green pass o meno, la Premier League ha deciso che tutti i calciatori e gli staff che vorranno fare parte del campionato 2021/22 , il quale partirà nella metà di agosto, dovranno aver ricevuto la doppia dose del vaccino. Non solo i tifosi per che assisteranno agli incontri, ma anche gli attori principali del campionato per i quali la FA ha fissato il primo ottobre come limite massimo per riuscire ad adempiere all'obbligo delle vaccinazioni. Chi non ha ricevuto almeno la prima dose, dovrà farla entro le prossime due settimane. Al momento risultano solo due società che sono riuscite a completare l'iter per i propri tesserati.