Ederson rivendica la sua abilità: “Sono il miglior rigorista del Manchester City ma Guardiola…”

Il portiere del Manchester City Ederson esce allo scoperto e questa volta pare chiedere la sua occasione per dimostrare… di poter essere il rigorista ufficiale della squadra.

Come riporta il Mundo Deportivo, l’estremo difensore Citizens, noto per le sue qualità coi piedi, ha affermato senza mezzi termini di essere il miglior tiratore di penalty della squadra eppure Guardiola non gli ha mai dato modo di provare a calciarli durante le gare. Davanti a lui si sono alternativ i vari Aguero, Sterling, Gundogan ma anche Gabriel Jesus ed infine De Bruyne, risultato essere il più solido, ma sempre non infallibile.

Ecco perché Ederson, questa volta, prova a scalare le gerarchie ricordando anche di averne calciati in passato quando giocava per il Rio Ave: “Non tiro le punizioni, ma calcio i rigori”, ha detto il portiere brasiliano. “Abbiamo ottimi tiratori di punizione ma ai rigori sono io il migliore. Nonostante questo, però, Guardiola non mi sceglie mai per tirarli”.

Proprio il tecnico, come si legge dal periodico iberico, aveva parlato in passato di Ederson e della possibilità di vederlo tiratore dagli undici metri: “Non li tira perché è un portiere, ci sono altri giocatori che possono farlo. Rispetto per il rivale e rispetto per le competizioni”. Insomma, una questione di principio per Pep ma siamo sicuri che se ci fosse l’occasione… beh, il portiere sarebbe in prima linea.