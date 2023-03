Edy Reja riparte dalla Slovenia: è il nuovo allenatore dell’ND Gorica

Edy Reja è il nuovo allenatore del ND Gorica , squadra ultima in classifica nel campionato sloveno. Dopo un breve periodo da consulente, il tecnico ex Lazio e Napoli ha accettato l’incarico. Reja, 77 anni, ha chiuso a gennaio la sua avventura con la Nazionale albanese. Nel suo staff ci saranno Sergio Porrini e Luigi Febbrari.

COMUNICATO - "Il nuovo capo dello staff professionistico dei biancoazzurri è il celebre Edoardo "Edy" Reja, ex grande calciatore con una fama ancora maggiore come allenatore", si legge nella nota pubblicata sul sito dal club sloveno. "Reja è nato a Ločnik da padre sloveno e madre friulana. Ha giocato come centrocampista per SPAL, Palermo e Alessandria. Ha giocato un totale di 270 partite di campionato e nei campionati italiani tra il 1963 e il 1975 e ha segnato quattro gol. Durante la sua lunga carriera da allenatore, ha diretto molti club italiani. Ha vinto il campionato di Serie B con Brescia e Vicenza, e il secondo posto con Cagliari e Napoli. Ha allenato anche Lazio, Atalanta e Hajduk, fiore all'occhiello dello Spalato. Infine, è stato il selezionatore della nazionale albanese. Con lui arriveranno anche gli assistenti Sergio Porrini e Luigi Febbrari a Nova Gorica. Edy, benvenuto e buona fortuna".