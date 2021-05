Effenberg: “Bayern più debole senza Alaba, Martinez e Boateng. Decimo titolo a rischio”

Il parere sulla squadra bavarese di Effenberg

L'ex centrocampista del Bayern, Stefan Effenberg non è convinto che la squadra del neo tecnico Nagelsmann vinca il decimo titolo consecutivo la prossima stagione. Il campione d'Europa con i rot-weiss nella finale di Milano contro il Valencia nel 2001, spiega il motivo a Sport1.de: "Al momento la rosa è più debole della scorsa stagione a causa delle partenze dei difensori David Alaba, Jérôme Boateng e Javi Martínez. Per sostituire questi calciatori di fama internazionale e allo stesso tempo essere forti e solidi in difesa, sono necessari ulteriori rinforzi", ha affermato il 52enne. L'arrivo di Dayot Upamecano dal Lipsia è un valido acquisto ma questo non basta". Effenberg sa bene che il Bayern ha sofferto molto questa stagione incassando tanti gol ma loda ugualmente il pacchetto difensivo dell'undici dell'ex tecnico Flick, capace di vincere tutto nel 2020. Il Bayern ha aggiunto al pacchetto difensivo anche il terzino sinistro Omar Richards, proveniente dal Reading FC a parametro zero.