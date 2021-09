Effetto Cristiano Ronaldo al Manchester United: Pogba vuole restare

Il francese sembrava destinato all'addio ma qualcosa sembra essere cambiato

Il Manchester United ci crede. Premier League, Champions League e chissà quali altri traguardi da raggiungere. Persino in chiave... mercato. Tutto merito dell' effetto Cristiano Ronaldo . Infatti, con l'arrivo del portoghese, già decisivo con una doppietta all'esordio, pare che anche i compagni di squadra abbiano "cambiato" mentalità e prospettive future.

Secondo quanto riportato dal The Athletic, infatti, il centrocampista Paul Pogba avrebbe deciso di tornare a dialogare in merito al proprio rinnovo di contratto con i Red Devils. Il Polpo sembrava essere destinato all'addio a parametro zero nelle prossime sessioni di mercato e invece potrebbe prolungare l'accordo. Il francese avrebbe potuto lasciare gratuitamente Manchester nell'estate 2022 con Real Madrid e Psg tra i club maggiormenti interessanti. Invece, da quanto raccontato dal media, dopo l'arrivo di CR7 allo United anche Pogba si sarebbe deciso a restare. L'avvio brillante con 7 assist nelle prime quattro uscite confermerebbe questo nuovo feeling con la piazza inglese. Le prossime ore ci diranno se l'indiscrezione è corretta...