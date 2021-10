Effetto Cristiano Ronaldo al Manchester United, Shaw: “Sua mentalità ci ha migliorati”

L'esterno inglese tra CR7, Manchester United e un pensiero alla Nazionale

Sono passate solo alcune settimane ma l'effetto Cristiano Ronaldo al Manchester United si fa già sentire. Il portoghese ha già fatto parlare di sé per i gol e anche per la sua dieta ferrea che fa parte di un modo di approcciarsi al suo lavoro in modo davvero professionale. Un modus operandi che rientra nella grande mentalità del cinque volte Pallone d'Oro e che pare aver già coinvolto l'intero spogliatoio Red Devils. La conferma arriva dalle parole dell'esterno inglese Luke Shaw che a BBC Radio 5 Live si è espresso in modo molto positivo su CR7.

MENTALITA' - "Tutti sappiamo che tipo di campione sia Cristiano Ronaldo", ha detto Shaw. "Quello che ha fatto per tantissimi anni è sotto gli occhi di tutti. Stare nello stesso spogliatoio con lui è davvero incredibile. Vederlo da vicino, vedere come si comporta e che tipo di professionista è. Per me è davvero qualcosa che non ha prezzo. La sua mentalità non è seconda a nessuno. Credo che il suo impatto all'interno dello spogliatoio si sia visto e ci ha migliorati con la sua mentalità".

EURO 2020 - Non poteva mancare anche un pensiero sull'Europeo di cui Shaw è stato protagonista anche in finale con la rete illusoria dell'Inghilterra contro l'Italia: "Se devo essere onesto è ancora difficile per me. La soddisfazione per il gol in finale c'è ma è maggiore la tristezza per il risultato finale. Faccio fatica ad accettarlo ancora oggi".