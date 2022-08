Eintracht-Bayern, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Scatta oggi la Bundesliga e come avviene da dieci anni di fila la partita inaugurale vede protagonista i campioni di Germania del Bayern Monaco. La squadra di Julian Nagelsmann stasera alle 20.30 giocherà sul campo dell'Eintracht Francoforte vincitore della Europa League che mercoledì tornerà in campo per la Supercoppa europea nella sfida contro il Real Madrid. Tanti i temi quest'oggi a cominciare dal ritorno in Germania di Mario Götze. Il match winner della finale mondiale 2014 Germania-Argentina, è l'arma in più di questo ambizioso Eintracht. Tutto esaurito da tempo a Francoforte per una partita che si preannuncia molto spettacolare.