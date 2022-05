Eintracht trionfa in Europa League, Rode va oltre il taglio in testa e lo mostra sui social

Il capitano si "dimentica" del taglio in testa rimediato in finale e si gode il successo dei suoi in Europa League

Redazione ITASportPress

Una vittoria che fa dimenticare ogni problema, persino un bruttissimo taglio in testa. L'Eintracht Francoforte ha trionfato nella finale di Europa League giocata contro i Rangers. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, c'è stato bisogno dei rigori per assegnare la Coppa.

I tedeschi hanno vinto e hanno esultato insieme al loro pubblico in quel di Siviglia, sede appunto della finale. Anche capitan Sebastian Rode ha preso, ovviamente, parte ai festeggiamenti nonostante il bruttissimo taglio in testa subito durante la partita che lo ha obbligato a giocare con una vistosa fasciatura.

Nel post gara, lo stesso Rode ha detto a caldo: "Vittoria incredibile, arrivata grazie al grande lavoro fatto", nessun riferimento al guaio fisico subito. Sottolineatura, però, che è arrivata poche ore dopo quando sui social, lo stesso giocatore ha mostrato un suo primo piano con tanto di taglio prontamente cucito con dei punti di sutura e il messaggio: "La cosa principale era ottenere la Coppa. Tutto il resto non conta".

Parole da vero leader che confermano quanto già in precedenza visto sul campo.