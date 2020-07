El Melali ci ricasca: in custodia dalla polizia per masturbazione in pubblico

La polizia ha preso in custodia Farid El Melali, calciatore dell’Angers, accusato nuovamente di masturbazione in pubblico dopo l’episodio di maggio avvenuto subito dopo il rinnovo di contratto. Il calciatore sarebbe stato nuovamente pizzicato nell’atto molesto. Da capire se il fatto risalga a questi giorni o si tratti di una denuncia passata.

El Melali: in custiodia per masturbazione in pubblico

Farid El Melali ci ricascato. Il giocatore dell’Angers era stato tratto in arresto nel mese di maggio perché sospettato di ‘esibizionismo sessuale’. Come riporta il Daily Mail, il calciatore è di nuovo in custodia dalla polizia per via di una seconda denuncia. Non è chiaro se si tratti di nuovo episodio o se la donna che lo ha denunciato abbia solamente preso coraggio dopo la prima denuncia dei mesi scorsi. Il giocatore algerino, adesso, è stato preso in custodia dalla polizia e interrogato per la seconda volta. Sandra Chirac-Kollarik, avvocato dell’attaccante, avrebbe spiegato in questo modo la situazione: “Ancora una volta Farid El Melali ha risposto alle domande che gli sono state poste e pertanto si possono effettuare tutti i controlli necessari. Rinnova le sue più sincere scuse alle donne che potrebbe aver turbato con atteggiamenti inappropriati”.

