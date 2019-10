El Shaarawy stanco della Cina: possibile addio allo Shanghai Shenhua già a gennaio

Stephan El Shaarawy potrebbe tornare in Europa e in Italia già nel prossimo mercato invernale. L’ex Milan, Genoa e Roma, passato la scorsa estate in Cina allo Shanghai Shenhua sentirebbe la nostalgia del calcio nostrano e starebbe pensando a lasciare l’Oriente.

Dopo un avvio brillante condito da gol e assist, la scintilla si è già spenta e il Faraone vorrebbe fare ritorno a casa. Nell’anno che porta agli Europei, anche il fattore Nazionale è importante e nonostante Mancini lo abbia convocato, la possibilità di uscire dai radar stando in Cina è sempre più alta. Ecco perché El Shaarawy vorrebbe tornare, magari già nella prossima finestra di mercato. In Italia, possibilmente, ma gli andrebbe bene anche una sistemazione in Europa.