Emergenza Coronavirus, il campionato svizzero si ferma fino al 23 marzo

Dopo la sospensione di tutte le partite dello scorso weekend, il calcio svizzero si ferma fino al 23 marzo. La decisione è stata presa da tutti i 20 club della Swiss Football League. L’emergenza Coronavirus non accenna a fermarsi e così i club hanno optato per una decisione tanto drastica quanto necessaria.

5 TURNI – Inizialmente il Consiglio Federale aveva deciso di stoppare il campionato fino al 15 marzo tutte le manifestazioni che avrebbero potuto richiamare più di 1000 spettatori e poco fa ha optato per il blocco del campionato fino al 23 marzo. La conferma è arrivata proprio dalla Swiss Football League tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale: “A causa del Coronavirus, non si giocherà fino a nuovo avviso. E’ questa la decisione che i 20 club hanno preso nel corso di una riunione che si è tenuta a Berna nella giornata di lunedì. Ulteriori prese di posizione dipenderanno dalla decisione del Consiglio Federale sul divieto degli eventi. I 20 club hanno valutato attentamente varie soluzioni ed hanno deciso di sospendere i campionati fino al 23 marzo e l’inizio della sosta per le Nazionali. Se le autorità non estenderanno il divieto per lo svolgimento degli eventi oltre il 15 marzo, i tornei verranno ripresi e continueranno come di consueto. E’ stata discussa anche la possibilità di far svolgere le partite a porte chiuse, ma i club hanno deciso di scartare tale opzione per motivi economici e perché al momento ci sono varie date alternative a disposizione”.