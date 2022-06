Emerson Palmieri, rebus futuro: “Contratto col Chelsea ma…”

Futuro in bilico per l'esterno italiano dei Blues

Una stagione in prestito al Lione, l'apparizione nella Finalissima dell'Italia contro l'Argentina e poi tutto da decidere. Parliamo del futuro di Emerson Palmieri , calciatore sotto contratto col Chelsea ma che potrebbe non rientrare nei piani della società di Londra.

La conferma è arrivata dalle parole del diretto interessato che ai microfoni del sito ufficiale Blues ha spiegato quale è la sua posizione: "Ho un contratto col Chelsea, ci ho giocato per tre stagioni e ho molti amici lì. Se tornerò ne sarò felice, ma non so se tornerò, vediamo cosa succederà", ha ammesso Emerson Palmieri. "Potevo tornare già a gennaio, sarebbe stato bello ma il Lione ha detto di no, quindi non sono tornato. Ora torno al Chelsea per il precampionato e vediamo cosa succederà il prossimo mese".