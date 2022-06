Emerson Royal coinvolto in una sparatoria in Brasile: “Grazie a Dio sto bene”

Lo spiacevole episodio accaduto all'esterno del Tottenham

Secondo la ricostruzione dei media brasiliani è iniziata così una vera e propria sparatoria, con ben 29 colpi sparati. Emerson e gli altri presenti hanno immediatamente cercato riparo e nessuno ha riportato ferite ad eccezione del ladro, che è stato colpito alla schiena da una pallottola. In un secondo momento, l'uomo è stato operato. Dopo il grande spavento Emerson Royal ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, rassicurando tutti sulla sua salute: “Commenterò presto quanto accaduto. Grazie a tutti per esservi preoccupati per me. Grazie a Dio sto bene".