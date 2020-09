Emery “fa 13” in carriera: sempre sconfitto al Camp Nou dal Barcellona

Unai Emery ha fatto 13, è proprio il caso di dirlo. Peccato che si tratti di un numero relativo alle sconfitte rimediate in carriera ad opera del Barcellona al Camp Nou, stadio di casa dei catalani.

Emery: sempre sconfitto dal Barcellona

Cambiano le squadre, ma il risultato è sempre quello: in casa del Barcellona, per Unai Emery la sconfitta è assicurata. L’ultima è arrivata nella gara del terzo turni di Liga tra blaugrana e il suo Villarreal, sconfitto per 4-0. L’allenatore spagnolo, nelle sue 13 apparizioni al Camp Nou non ha mai conosciuto la vittoria e anzi ha sempre perso.

A riportarlo è il noto profilo Twitter Squawka Football che ricorda come prima di diventare tecnico del Villarreal, Emery aveva già affrontato il Barcellona in diverse occasioni come allenatore anche di Arsenal, Paris Saint-Germain, Siviglia e Valencia, oltre ad essere stato anche tecnico dell’Almeria e del Lorca.

