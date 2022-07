Emery, gestaccio ad un tifoso per “colpa” dell’Arsenal…

Curioso siparietto tra il tecnico del Villarreal Unai Emery e alcuni tifosi. Il tecnico, al termine dell'amichevole disputata in terra inglese contro il Southampton, si è fermato con alcuni fan per foto e autografi. Tra loro, evidentemente, c'era anche qualche fan dell'Arsenal, ex club dello spagnolo. Da qui, un botta e risposta diventato virale.

Protagonisti due sostenitori inglesi che hanno chiesto al tecnico del Sottomarino giallo se potesse dire 'Good evening', una frase che il mister utilizzava spessissimo durante le sue intervista all'inizio o alla fine, rivolgendosi alla telecamera. Prima che Emery potessi rispondere, un altro fan ha detto, non si capisce se in tono ironico o meno, che gli "piaceva il suo lavoro all'Arsenal". Una frase che lo spagnolo deve aver preso come una presa in giro e per questa ragione ha risposto con... un dito medio e una faccia scocciata.