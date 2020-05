Emery ‘cerca lavoro’: “Andrò ovunque mi sentirò richiesto…”

Lunga intervista rilasciata ai microfoni di AS da parte dell’ex tecnico dell’Arsenal Unai Emery. Lo spagnolo, dopo l’esperienza conclusasi in maniera non felice con i Gunners è alla ricerca di una nuova squadra.

Dopo quasi sei mesi senza club, è lo stesso Emery ad ammettere di poter accettare qualsiasi tipo di proposta da chi lo contatterà e lo vorrà veramente.

EMERY IN CERCA DI LAVORO

Una finale persa in Europa League due stagioni fa, poi una serie di risultati altalenanti e vari problemi con i giocatori. Così l’esperienza dello spagnolo all’Arsenal si è conclusa. Non per questo Emery si scoraggia e pena a rimettersi in carreggiata: “Sono un professionista”, ha detto il tecnico mettendo le mani avanti in ottica futura. “Il mio cuore è sempre stato con la Real Sociedad, dove sono stato per 10 anni, ma se l’Athletic mi chiama…”. Stesso discorso per le altre squadra: “Sono stato a Valencia, ma se Levante mi chiama… Sono stato al Siviglia, ma se Betis mi dovesse chiamare… Ovunque mi vorranno e mi sentirò richiesto, andrò e questa sarà la prima cosa. Mi potrete vedere dove il progetto è attraente, per poter essere in Champions League o anche in Europa League, ma sinceramente non mi precludo nulla”.

PISTE ITALIANE PER L’ALLENATORE

Poche settimana fa, lo stesso mister spagnolo aveva parlato di alcune ipotesi anche dall’Italia, dalla Serie A. “In passato ho avuto contatti con diverse società italiane. Ma per una cosa o per un’altra, non è stato possibile allenare lì. Ora sono aperto a tutto, tra l’altro seguo tantissimo la Serie A. Per rispetto e correttezza, non farò i nomi dei club che mi hanno cercato negli anni scorsi”, aveva detto Emery senza sbilanciarsi troppo su chi lo aveva cercato. Alcuni club restano attenti vista la grande esperienza dell’allenatore.