Emery: “Real Sociedad la mia prima squadra, quando voglio vedere una partita…”

In attesa di trovare una nuova sistemazione, il tecnico Unai Emery, esonerato qualche tempo fa all’Arsenal per una serie di sette risultati di fila senza vittorie, è stato intervistato in Spagna per parlare soprattutto della Real Sociedad, la squadra da cui è cominciata la sua carriera da giocatore: “Resta la mia prima squadra – ha detto Emery, nato a Hondarribia, nei Paesi Baschi, proprio dove ha sede anche la Real Sociedad, attualmente al quinto posto nella Liga -, per me sta facendo un ottimo lavoro. Mister Imanol Alguacil ha grandi capacità ed è molto serio, sta portando la squadra ha guardare le altre migliori del campionato, sta facendo sempre meglio”.

E ancora: “Quando voglio guardare una partita e ho diverse possibilità, scelgo di vedere un match della Real Sociedad – ha proseguito Emery nell’intervista riportata dal Mundo Deportivo -. Sta disputando una grande stagione, l’idea di gioco è ben visibile”.