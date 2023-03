Emiliano Martinez, ci risiamo: replica (in compagnia) il gestaccio del Mondiale

Curioso episodio in occasione della prima gara dell'Argentina dopo la vittoria del Mondiale.

Incredibile ma vero. Emiliano Martinez lo ha rifatto. Cosa? Il gestaccio col trofeo vinto al Mondiale in Qatar con la sua Argentina .

Nel corso della rassegna iridata, il portiere dell'Albiceleste si era "esibito" in un gesto molto discusso portandosi il trofeo di miglior portiere ad altezza "zona intima". Uno scatto che aveva fatto il giro del mondo e che lo stesso estremo difensore ha replicato in occasione dell'ultima partita della sua Nazionale giocata in queste ore contro Panama.