Emiliano Martinez, guantoni della finale Mondiale all’asta per benificenza

45000 dollari. Questo il ricavato dall'asta organizzata per i guantoni usati da Emiliano Martinez , portiere dell' Argentina , nella finale del Mondiale in Qatar 2022 contro la Francia. Il Dibu aveva deciso di contribuire per una giusta causa offrendo l'oggetto per aiutare la Fondazione Pediatrica Argentina ed in particolare il reparto di oncologia dell'Ospedale Garrahan.

L'asta si è svolta venerdì online e ha visto la partecipazione dello stesso portiere in collegamento video dalla sua casa in Inghilterra, dove gioca per l'Aston Villa. "Quando mi hanno dato la possibilità di donare i guanti della Coppa del Mondo, non ho esitato, è una buona causa per i ragazzi", ha detto Emiliano Martinez che aveva autografato l'interno dei guanti quando aveva annunciato la donazione a febbraio. "Le finali della Coppa del Mondo non si giocano tutti i giorni, (i guanti) sono speciali. Ma è molto più utile per un bambino che per me che li ho appesi in una cornice a casa mia".