Emiliano Martinez: “Messi all’Aston Villa? Taglio stipendio e faccio grigliate ogni weekend”

Il simpatico "fioretto" che il portiere sarebbe disposto a fare per giocare con il connazionale.

Il futuro di Lionel Messi resta argomento caldissimo nell'ambiente calcistico e c'è chi, come Emiliano Martinez, connazionale della Pulce e suo compagno all'Argentina, sogna di poterlo vedere... all'Aston Villa con lui. Parlando a ESPN, le cui parole sono state riprese da TyC Sports, il portiere ha ironizzato su quello che farebbe se ci fosse modo di portare il sette volte Pallone d'Oro in Premier League nella sua squadra.