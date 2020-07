Emre Belozoglu non smette di stupire: almeno un gol in 4 decenni diversi

I tifosi dell’Inter se lo ricordano bene. Emre Belozoglu è stato uno delle grandi promesse del ciclo nerazzurro di Hector Cuper. Una promessa che non è riuscita fino in fondo a mantenere le aspettative sul suo conto. Ma se in Serie A il centrocampista turco non ha reso fino in fondo, in patria è rimasto un’icona del campionato, realizzando gol clamorosi e guidando Galatasaray, Basaksehir e Fenerbahce. Quest’ultimo club è riuscito a metterlo sotto contratto nel luglio 2019 e si sta godendo gli ultimi splendori di una carriera straordinaria

RECORD

Emre ha siglato diversi primati. L’ultimo in ordine temporale è arrivato dopo una sua rete contro il Genclerbirligi. La marcatura gli è valsa un record di longevità sportiva davvero singolare: a 39 anni, è il primo calciatore ad essere andato a segno nel campionato turco per 4 decadi consecutive, dal decennio del 1990 fino a questo singolare 2020. Peraltro la sua rete si è rivelata pure preziosa, salvando il Fenerbahce dalla sconfitta.