Emre Can, bordata alla Juventus: “Via per sentirmi importante. I soldi non sono tutto…”

Emre Can alla fine della scorsa finestra di mercato si è trasferito dalla Juventus al Borussia Dortmund e in Germania sembra essere tornato felice e soprattutto protagonista. Il centrocampista tedesco è stato intervistato da Kicker su vari temi, mercato compreso: “Avevo tre offerte dalla Premier League, tra cui una del Manchester United. Ma non ci ho pensato neanche per un secondo, alla luce del mio passato al Liverpool”.

STOCCATA – Sul passaggio al Borussia Dortmund, il giocatore non risparmia una frecciata alla Juventus: “Ho sempre nutrito simpatia per il Borussia Dortmund. Volevo andare in un club che mi avrebbe fatto sentire importante, in cui io servo alla squadra. E qui è così. Il Dortmund è perfetto per me e io sono perfetto per il Dortmund. I soldi sono importanti, ma non sono tutto nella vita”, ha concluso Emre Can.