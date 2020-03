Emre Can dal cuore d’oro, scrive alle persone isolate

Un gesto gentile può cambiare le giornate a chi in questi momenti sta vivendo dei veri e propri drammi a causa del Covid-19. Quello di Emre Can è sicuramente un gesto encomiabile. Il giocatore del Borussia Dortmund ha voluto aderire all’iniziativa Carta e Penna per aiutare coloro i quali si trovano in situazioni emotivamente difficili.

L’INIZIATIVA – L’iniziativa consiste nello scrivere diverse lettere da mandare a chi in questo momento è solo o sta attraversando un momento complicato a causa della propria vita. Lo stesso giocatore ha spiegato alla Bild il perché di questa decisione: “Facendolo potrai fare amicizia con una persona che attualmente vive in una struttura di cura o che dovrebbe avere pochi contatti con il mondo esterno, ma è un qualcosa che si può fare anche all’interno delle famiglie. Scrivete ai vostri cari e restate in contatto con le altre generazioni. Prendiamoci un momento per rivolgerci ai nonni, alle zie, ai conoscenti che non vediamo o sentiamo da tempo”.