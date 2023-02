Emre Can ricorda lo stile con Klopp: “Se non correvi finivi in panchina o tribuna”

Emre Can , centrocampista attualmente del Borussia Dortmund , ha rilasciato un'intervista al The Athletic nella quale ha ripercorso alcune tappe della sua carriera soffermandosi in particolare sul periodo vissuto con Jurgen Klopp come allenatore al Liverpool.

"Quando ripenso a quei momenti, dico sempre che ricordo quanto abbiamo corso", ha esordito Emre Can facendo riferimento alle esigenze del mister in allenamento e in partita. "Andavamo su e giù tutto il giorno. All'inizio la qualità non era altissima, ma nelle ultime due stagioni abbiamo avuto una squadra davvero forte che ha capito anche l'importanza del duro lavoro".

"Chi non comprendeva questa necessità di lavorare veniva subito 'svegliato'. Non avevi scelta con Klopp, era molto impegnativo. Se non arrivavi sulla seconda palla, lui urlava e la volta successiva facevi di tutto per arrivarci molto velocemente (ride, ndr). Se non correvi tutto il giorno, ti ritrovavi in panchina o in tribuna in men che non si dica".